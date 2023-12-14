Журналистка Ксения Собчак заявила, что помирилась с рэпером Тимати

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале совместное видео с рэпером Тимати, отметив, что звезды больше не состоят в конфликте.

Собчак и Тимати помирились
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«С Тимати у меня связаны теплые воспоминания юности. А они сильнее каких-то дурацких обид. <...> Круто, что мы давно все выяснили. Миру — мир, рэпу — рэп!» — написала телеведущая.

Собчак пояснила, что Тимати искренне обижался на нее из-за шутки. Тогда она, будучи ведущей на одной из музыкальных премий, высмеяла бывшую возлюбленную рэпера Анастасию Решетову. Через несколько дней рэпер осудил организаторов мероприятия и отметил беспардонность Собчак.

Сейчас журналистка объяснила Тимати, что ее шутка не имела никакого злого умысла. Она пояснила, что ей нравится подкалывать людей.

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«Вся западная культура на этом стояла и стоит. У нас не очень приживается, но я не унываю», — отметила она.

Недавно Собчак заявила о необходимости сплетен. Собчак уточнила, что считает неправильным сплетничать публично, но есть исключения.

«На кухне с подружкой иногда просто необходимо», — заключила журналистка.

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