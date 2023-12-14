Возлюбленный Клавы Коки резко ответил коллегам певицы, критикующим их отношения

После финала реалити-шоу «Сердце Клавы» кто только ни прошелся по выбору певицы и ее новым отношениям с Александром Повериным. И ладно поклонники Клавы Коки не оценили ее решение — к хейту артистка привыкла давно, так не пренебрегли случаем высказать сомнения в искренности чувств Саши и коллеги певицы по сцене. Некоторые напрямую говорили, что не верят в любовь ребят, а кто-то — намеками.

Саша и Клава тем временем молчали, продолжая радовать фанатов совместными милыми фото и видео. Однако всему приходит конец, терпению в частности, и сегодня Поверин прервал молчание, заступившись за возлюбленную. «Есть ощущение, что некоторые артисты, которые завидуют и хотят задеть, переходят личные границы. Лучше бы они следили за своей личной жизнью, а не осуждали выбор коллеги, с которой выступают на одной сцене», — высказался блогер в Инстаграме*.

Уж не знаем, был ли в его сторис намек на кого-то конкретного, но совсем недавно резко прокомментировала роман Поверина и Коки ее бывшая подруга Люся Чеботина. Любопытно, очень любопытно!