Бывший муж дочери экс-депутата Госдумы предупредил Круза о ее любви к роскоши

Бывший муж Эльсины Хайровой, которую заподозрили в романе с голливудским актером Томом Крузом, предупредил последнего о ее любви к роскоши. На эту тему алмазный магнат Дмитрий Цветков высказался в интервью Daily Mail.

Российский олигарх рассказал журналистам, что дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова, с которой он состоял в браке 11 лет, регулярно тратила его деньги на одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов. По его словам, за время отношений он потратил 10 миллионов фунтов стерлингов на вещи, а также два миллиона фунтов стерлингов на сумки для бывшей жены.

«Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, возлюбленный Эльсины должен знать, что ей нравятся прекрасные вещи и у нее дорогой и роскошный вкус. Тому следует держать глаза и кошелек широко открытыми», — заявил Цветков в разговоре с редакторами и добавил, что не обсуждал с Хайровой ее предполагаемый роман с телезвездой.