Гузеева внезапно улетела из России в Грузию

Телеведущая Лариса Гузеева улетела из России в Грузию
Телезвезда Лариса Гузеева внезапно отправилась в Грузию. О том, что женщина покинула Россию стало известно из её социальных сетей. Женщина остановилась в Тбилиси, где сейчас живут её друзья и бывший муж Каха Толардава.
В соцсетях артистка рассказала о собственном досуге. Сейчас она много гуляет и изучает местную архитектуру. Виды на город Гузеева рассматривала на арендованном ею теплоходе. Она отправилась вечером в путешествие по реке Кура.
«Впервые позволила себе такую роскошь», – уточнила знаменитость.
Гузеева устроила себе маленький отпуске после съёмок в фильме «Тёща». Её партнёром в ленте стал Гарик Харламов, который сыграл роль зятя.