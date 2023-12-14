Гузеева внезапно улетела из России в Грузию

Телезвезда Лариса Гузеева внезапно отправилась в Грузию. О том, что женщина покинула Россию стало известно из её социальных сетей. Женщина остановилась в Тбилиси, где сейчас живут её друзья и бывший муж Каха Толардава.

В соцсетях артистка рассказала о собственном досуге. Сейчас она много гуляет и изучает местную архитектуру. Виды на город Гузеева рассматривала на арендованном ею теплоходе. Она отправилась вечером в путешествие по реке Кура.

«Впервые позволила себе такую роскошь», – уточнила знаменитость.