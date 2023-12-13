Подольская рассказала, как выпила шампанского перед выступлением на Красной площади
Певица Наталья Подольская вместе с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым, приняла участие в концерте «Наш Новый год», который состоялся в Москве. Об этом пишет портал «Телепрограмма».
После концерта исполнительница напомнила, что много лет назад принимала участие в проекте Первого канала «Фабрика звезд».
Затем ее пригласили выступить в новогоднюю ночь на Красной площади. Выход Подольской на сцену был запланирован на 00:05 мск.
Молодая певица неверно рассчитала время, не подумала, что в Новогоднюю ночь все подъезды к Красной площади будут перекрыты. В итоге, ей пришлось бежать через Пушкинскую площадь.
Все же она вовремя явилась на площадку, где должен был проходить концерт, а перед выступлением «даже успела выпить шампанского до боя курантов».