Тимати объяснил, почему закрылся его ресторан

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) опроверг в беседе с Super, что его ресторан «Efac Iccug», наиболее известный как «Gucci Cafe», закрылся навсегда.

Юнусов объяснил, что работа заведения временно приостановлена после пожара. Певец рассказал, что ресторан откроется, как только поставщик доставит новую мебель.

«В соседнем здании был пожар, у нас из-за этого пострадал интерьер. Сейчас его переделываем», — отметил артист.

Заведение было расположено на Новом Арбате — недалеко от ресторана азиатской кухни от Тимати. В день открытия прошла закрытая вечеринка со звездами, а затем ресторан открылся для всех желающих. Ресторан специализировался на итальянской кухне.

12 декабря Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы» сообщил, что ресторан «Gucci Cafe» от бизнесмена Антона Пинского и рэперов Егора Крида и Тимати закрылся навсегда.