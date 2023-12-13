Рэпер Тимати заявил, что их с Кридом ресторан закрылся на время

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) опроверг в беседе с Super, что его ресторан «Efac Iccug», наиболее известный как «Gucci Cafe», закрылся навсегда.

Тимати объяснил, почему закрылся его ресторан
© РИА Новости

Юнусов объяснил, что работа заведения временно приостановлена после пожара. Певец рассказал, что ресторан откроется, как только поставщик доставит новую мебель.

«В соседнем здании был пожар, у нас из-за этого пострадал интерьер. Сейчас его переделываем», — отметил артист.

Заведение было расположено на Новом Арбате — недалеко от ресторана азиатской кухни от Тимати. В день открытия прошла закрытая вечеринка со звездами, а затем ресторан открылся для всех желающих. Ресторан специализировался на итальянской кухне.

12 декабря Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы» сообщил, что ресторан «Gucci Cafe» от бизнесмена Антона Пинского и рэперов Егора Крида и Тимати закрылся навсегда.

30 августа стало известно, что Тимати и Пинский выкупили 68 франчайзинговых ресторанов Domino's Pizza и объединяют вокруг себя других франчайзи в России. Новые владельцы перезапустят сеть пиццерий под брендом DOMИNO Pizza, сохранив франчайзинговых партнеров, 120 ресторанов и более двух тысяч сотрудников по всей России.

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