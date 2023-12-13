Российский певец Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства к Любови Успенской, которая назвала его женоненавистником в интервью Алене Блин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По мнению поп-короля, со ловами певицы невозможно согласиться, так как он 30 лет поет именно о женщинах и о любви к ним. Сторона защиты уже подготовила ряд фраз, которые будут фигурировать в ходе судебного разбирательства.

Моральный ущерб Киркоров оценил в 10 миллионов рубелей. Помимо этого, с Успенской намерены взыскать около двух миллионов судебных издержек, пишет Shot.

Певцы Филипп Киркоров и Любовь Успенская не раз ссорились, однако всегда приходили к компромиссу. В сентябре артисты вновь поспорили из-за известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская несколько лет назад делала у врача пластическую операцию на груди и осталась крайне недовольна.