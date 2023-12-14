Верховный суд объяснил срок давности раздела имущества после развода

Нужное гражданам разъяснение дал Верховный суд, когда проверил спор о сроках при разделе имущества, которое супруги нажили в браке. Суд ответил на очень животрепещущий вопрос: можно ли спустя годы еще делить нажитое имущество или уже поздно?

Житель Краснодарского края потребовал раздела общего имущества спустя четыре года после расторжения брака. Но местные суды ему отказали, сославшись на истечение срока давности. Верховный суд объяснил, почему он с ними не согласен. Спор заметил портал Право.ru.

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Итак, супруги развелись, но не стали заниматься разделом нажитого. Так прошло четыре года, и экс-супруг обратился в суд. Он хотел получить от бывшей жены 2,4 млн рублей компенсации за половину их квартиры.

Прикубанский районный суд Краснодара отказал ему в требовании, а Краснодарский краевой суд подтвердил это решение. Первая и апелляционная инстанции сошлись во мнении, что бывший муж опоздал к разделу, так как пропустил трехлетний срок исковой давности.

Мужчина дошел до Верховного суда РФ. И тот с ним согласился.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС сослалась на постановление Пленума ВС (N 15 от 5 ноября 1998 года) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака".

В этом документе сказано следующее: трехлетний срок исковой давности при разделе имущества следует считать не со времени прекращения брака, а со дня, когда один из супругов "узнал или должен был узнать" о нарушении своего права.

По словам бывшего мужа, он долго не обращался в суд с требованием о разделе имущества, потому что в этом не было необходимости. Но недавно он узнал о том, что его право нарушено - вся квартира оказалась в залоге у банка. Но его бывшая могла заложить в банк только свою половину квартиры.

ВС обратил внимание, что районный суд не выяснил, когда были нарушены права гражданина по делу, а Краснодарский краевой суд ознакомился с доводом мужчины о нарушенном его праве, но признал его несостоятельным. А вот почему - суд не объяснил.

В итоге ВС назвал вывод местных судов о пропуске гражданином срока исковой давности преждевременным и отправил дело на новое рассмотрение в районный суд.

Эксперты говорят о распространенном среди граждан заблуждении, что если подождать три года с момента расторжения брака, то все имущество достанется тому супругу, на имя которого оно зарегистрировано. В этом случае не только граждане, но и суды неправильно считают сроки исковой давности в делах о разделе совместно нажитого имущества супругов. Хотя позиция ВС в этом вопросе однозначна.

Юристы говорят, что в аналогичных случаях суды отталкиваются от даты, когда человек хотел, но не смог реализовать право на совместно нажитое имущество. А до этого момента считается, что у сторон отсутствовал спор о порядке пользования общим имуществом.