Верховный суд объяснил срок давности раздела имущества после развода

Нужное гражданам разъяснение дал Верховный суд, когда проверил спор о сроках при разделе имущества, которое супруги нажили в браке. Суд ответил на очень животрепещущий вопрос: можно ли спустя годы еще делить нажитое имущество или уже поздно?

Верховный суд объяснил срок давности раздела имущества после развода
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Житель Краснодарского края потребовал раздела общего имущества спустя четыре года после расторжения брака. Но местные суды ему отказали, сославшись на истечение срока давности. Верховный суд объяснил, почему он с ними не согласен. Спор заметил портал Право.ru.

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Итак, супруги развелись, но не стали заниматься разделом нажитого. Так прошло четыре года, и экс-супруг обратился в суд. Он хотел получить от бывшей жены 2,4 млн рублей компенсации за половину их квартиры.

Прикубанский районный суд Краснодара отказал ему в требовании, а Краснодарский краевой суд подтвердил это решение. Первая и апелляционная инстанции сошлись во мнении, что бывший муж опоздал к разделу, так как пропустил трехлетний срок исковой давности.

Мужчина дошел до Верховного суда РФ. И тот с ним согласился.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС сослалась на постановление Пленума ВС (N 15 от 5 ноября 1998 года) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака".

В этом документе сказано следующее: трехлетний срок исковой давности при разделе имущества следует считать не со времени прекращения брака, а со дня, когда один из супругов "узнал или должен был узнать" о нарушении своего права.

По словам бывшего мужа, он долго не обращался в суд с требованием о разделе имущества, потому что в этом не было необходимости. Но недавно он узнал о том, что его право нарушено - вся квартира оказалась в залоге у банка. Но его бывшая могла заложить в банк только свою половину квартиры.

ВС обратил внимание, что районный суд не выяснил, когда были нарушены права гражданина по делу, а Краснодарский краевой суд ознакомился с доводом мужчины о нарушенном его праве, но признал его несостоятельным. А вот почему - суд не объяснил.

В итоге ВС назвал вывод местных судов о пропуске гражданином срока исковой давности преждевременным и отправил дело на новое рассмотрение в районный суд.

Эксперты говорят о распространенном среди граждан заблуждении, что если подождать три года с момента расторжения брака, то все имущество достанется тому супругу, на имя которого оно зарегистрировано. В этом случае не только граждане, но и суды неправильно считают сроки исковой давности в делах о разделе совместно нажитого имущества супругов. Хотя позиция ВС в этом вопросе однозначна.

Юристы говорят, что в аналогичных случаях суды отталкиваются от даты, когда человек хотел, но не смог реализовать право на совместно нажитое имущество. А до этого момента считается, что у сторон отсутствовал спор о порядке пользования общим имуществом.

Определение Верховного суда РФ N 18-КГ19-176.

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