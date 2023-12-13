Никогда не курившая звезда «Теории большого взрыва» заболела раком легких

Американская актриса Кейт Микуччи, известная по сериалу «Теория большого взрыва», выложила ролик в TikTok, рассказав подписчикам, что у нее обнаружили рак легких. Артистка призналась, что это стало для нее неожиданностью, потому что она никогда не курила.

Привет всем, это не TikTok, это Sick Tok («больной» Tok. — NEWS.ru). Я в больнице, потому что вчера мне сделали операцию по поводу рака легких. Они заметили это очень рано. Это действительно странно, потому что я никогда в жизни не курила сигарет, так что, если честно, это было сюрпризом, — призналась актриса.

Звезда предположила, что ее случай не уникальный. По ее словам, рак легких случается и у некурящих.

Микуччи назвала самой лучшей новостью то, что болезнь заметили на ранней стадии и удалили опухоль. Она уточнила, что перед этим у нее в анализе крови был показатель, который свидетельствовал, что «где-то есть воспаление».

Я пошла к врачу, который провел несколько обследований. Он заметил пятно в легком, — сообщила знаменитость.