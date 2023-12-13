Руководитель пресс-службы SHAMAN Антон Коробков-Землянский в разговоре с NEWS.ru опроверг слухи о концерте певца в Киеве в 2024 году.

«В графике артиста такого концерта нет. Как мы можем узнать, фейк это или кто-то решил подшутить? Можно поинтересоваться у портала, который это размещает. График артиста есть на сайте shamanofficial.ru, можете сами посмотреть, расписание гастролей расписано на полгода вперед», — заявил Коробков-Землянский.

Незадолго до этого крупный украинский сайт по продаже билетов анонсировал концерт SHAMAN в Киеве в апреле 2024 года. На сайте агрегатора сообщалось, что билеты на выступление стартуют от 1,5 тысячи рублей. При этом на сайте SHAMAN расписание выступлений заполнено только до 20 марта.