Голливудский актер Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с дочерью Леей от супермодели Ирины Шейк. Об этом сообщает People.

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Во вторник, 12 декабря, Брэдли Купер привел свою дочь на премьеру фильма «Маэстро» в Лос-Анджелесе. 6-летняя Лея пришла на мероприятие в платье Dolce & Gabbana с леопардовым принтом и золотых балетках. Ее отец позировал в темно-синем костюме.

«Так горжусь папой и Леей», — написала Ирина Шейк в своем блоге в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девочка исполнила в фильме эпизодическую роль, сыграв героиню Майи Хоук Джейми Бернштейн в детстве.