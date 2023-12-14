Дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк дебютировала на премьере

Голливудский актер Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с дочерью Леей от супермодели Ирины Шейк. Об этом сообщает People.
Во вторник, 12 декабря, Брэдли Купер привел свою дочь на премьеру фильма «Маэстро» в Лос-Анджелесе. 6-летняя Лея пришла на мероприятие в платье Dolce & Gabbana с леопардовым принтом и золотых балетках. Ее отец позировал в темно-синем костюме.
«Так горжусь папой и Леей», — написала Ирина Шейк в своем блоге в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Девочка исполнила в фильме эпизодическую роль, сыграв героиню Майи Хоук Джейми Бернштейн в детстве.
В 2015 году Брэдли Купер начал встречаться с Ириной Шейк. В марте 2017 года у них родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В 2019 году пара рассталась.В конце октября бывшего возлюбленного Ирины Шейк засняли на свидании с подругой модели, Джиджи Хадид.