Киркоров расплатился с ФНС

Певец Филипп Киркоров погасил все свои долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, в августе задолженность артиста составляла 3 млн 324 тыс. 230 руб. А уже к ноябрю долг увеличился до 5 млн 587 тыс. 333 руб.

«Однако на сегодняшний день Киркорову удалось погасить все задолженности. У него нет неоплаченных начислений по госпошлинам, по судебным задолженностям он тоже чист», —отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее у Киркорова уже возникали проблемы из-за долгов. В 2021 году СМИ сообщали, что певец и его компания «Филипп Киркоров продакшен» задолжали свыше 69 млн рублей одному из банков. Финансовая организация обратилась в суд и потребовала оплатить ранее взятый кредит, а представители артиста не смогли обжаловать решение. В результате долг оказался у Федеральной службы судебных приставов.