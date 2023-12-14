Над детьми Филиппа Киркорова издеваются в школе из-за его сделанной попы

Филипп Киркоров в последнее время пристрастился к пластическим операциям. Он признавался, что в его жизни появился человек, ради которого он хочет возвращаться домой. Он по-настоящему влюбился, но не раскрывает имени своей избранницы. Стоит отметить, что любовь Киркорова к пластике сказалась на его детях. Их даже стали буллить в школе. Дело в том, что после выхода интервью Ксении Собчак и Тимура Хайдарова, где засветился и Филипп, все обсуждали его ягодицы. Потому что Собчак потрогала Киркорова за попу и пыталась выяснить, сделанная она или накаченная. Филипп вспомнил, как к нему пришли дети и спросили, почему какая-то тетя трогала его за попу. По слвоам Филиппа, быть детьми звезд очень тяжело. Однако он старается объяснять своим наследникам, что в шоу-бизнесе бывает хайп. Но Мартина и Аллу-Викторию это не сильно волнует, ведь они не знают, как справляться с травлей от одноклассников. Напомним, Филипп один воспитывает двоих детей. Он подчеркивает, что ему дается тяжело общение с детьми, потому что у них нет мамы. Кто биологическая мать ребят, так никто и не знает.