На Украине анонсировали выступление российского певца Шамана

На Украине анонсировали выступление в Киеве российского певца Шамана
На крупнейшем украинском сайте по продаже билетов появилась информация, что российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Шаман, даст концерт в Киеве в апреле 2024 года.
Как передаёт Pravda.Ru, по данным Telegram-канала «Первый», организатор предстоящего шоу предлагает его посетителям возможность присоединиться к мероприятию за стартовую цену от 1 500 руб.
«Они что-то знают», – написал один из комментаторов.
При этом некоторые пользователи шутливо предположили, что к апрелю 2024 года Киев, возможно, станет частью России, поэтом жители столицы Украины на концерте Шамана дружно споют: «Я русский!».
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», певица Вика Цыганова рассказала, что недавно встретилась на сборном концерте в Кремле с Шаманом и задала ему вопрос о псевдониме.