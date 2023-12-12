На Украине анонсировали выступление российского певца Шамана

На крупнейшем украинском сайте по продаже билетов появилась информация, что российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Шаман, даст концерт в Киеве в апреле 2024 года.

Как передаёт Pravda.Ru, по данным Telegram-канала «Первый», организатор предстоящего шоу предлагает его посетителям возможность присоединиться к мероприятию за стартовую цену от 1 500 руб.

«Они что-то знают», – написал один из комментаторов.

При этом некоторые пользователи шутливо предположили, что к апрелю 2024 года Киев, возможно, станет частью России, поэтом жители столицы Украины на концерте Шамана дружно споют: «Я русский!».