Звезда «Дома-2» раскрыла стоимость своей новой квартиры

Звезда шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова купила квартиру за 35,8 миллиона рублей. Стоимость недвижимости телезвезда раскрыла в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вопрос о цене объекта, от которого Ефременкова недавно получила ключи, задал один из подписчиков. В ответ Юлия опубликовала скан документа, в котором указана точная стоимость: 35 миллионов 815 тысяч 587 рублей.

«Квартира без ремонта и такая цена была, когда дом был еще не сдан», — отметила экс-участница реалити.

Ранее Ефременкова рассказала, что владеет двумя квартирами в Краснодаре и четырьмя в Москве, а в скором времени собирается приобрести еще один объект. Две квартиры были приобретены с помощью ипотеки, расходы по ним составляют 300 тысяч рублей в месяц. Общая сумма платежей за недвижимость достигает 40 миллионов рублей.