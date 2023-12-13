На рынок готовится выйти самый дешевый Jeep Gladiator в мире

<p>Концепцию <strong>Hot Wheels</strong> придумал Эллиот Хэндлер, разделявший недовольство тем, насколько медлительными бывали машинки из спичечных коробков. А первая коллекция <strong>HW Sweet Sixteen</strong> появилась уже через 15 лет после создания британской компании.</p> <p>На протяжении нескольких лет поклонники этого бренда имеют возможность приобретать эксклюзивные модели для коллекционеров. В 2021 году компания <strong>Mattel Creations</strong> представила модели, такие как купе Mercedes-Benz 220 SE и пикап Chevrolet C10 1964 года. <strong>Серия Matchbox Collectors</strong> включала четыре модели в 2021 году и еще четыре в 2022 году. К 2023 году количество моделей выросло до девяти, и восьмь из них, за исключением выпущенного в 1962 году Plymouth Savoy, уже были распроданы.</p> <p>Теперь <strong>Mattel Creations</strong> готовится представить десятую модель для коллекционеров машин масштаба 1/64 в 2023 году: <strong>Jeep Gladiator</strong>. Согласно информации <a href="https://speedme.ru/posts/id-60903-ryXjcnJZ5YpKTv0jaepg" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>, новинка будет оснащена съемной оранжевой задней стойкой, открывающимся капотом и резиновыми шинами True Grip. Автомобиль поставляется с диорамой начального уровня, созданной в соответствии с изображением крошечной версии пустыни Мохаве. Выход модели запланирован на 14 декабря 2023 года, а ее стоимость составит 25 долларов (по текущему обменному курсу — <strong>2,25 тыс. рублей</strong>).</p>