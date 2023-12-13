На рынок готовится выйти самый дешевый Jeep Gladiator в мире

<p>Концепцию <strong>Hot Wheels</strong> придумал Эллиот Хэндлер, разделявший недовольство тем, насколько медлительными бывали машинки из&nbsp;спичечных коробков. А&nbsp;первая коллекция <strong>HW&nbsp;Sweet Sixteen</strong> появилась уже через 15&nbsp;лет после создания британской компании.</p> <p>На&nbsp;протяжении нескольких лет поклонники этого бренда имеют возможность приобретать эксклюзивные модели для коллекционеров. В&nbsp;2021 году компания <strong>Mattel Creations</strong> представила модели, такие как купе Mercedes-Benz 220&nbsp;SE и&nbsp;пикап Chevrolet C10 1964&nbsp;года. <strong>Серия Matchbox Collectors</strong> включала четыре модели в&nbsp;2021 году и&nbsp;еще четыре в&nbsp;2022&nbsp;году. К&nbsp;2023 году количество моделей выросло до&nbsp;девяти, и&nbsp;восьмь из&nbsp;них, за&nbsp;исключением выпущенного в&nbsp;1962 году Plymouth Savoy, уже были распроданы.</p> <p>Теперь <strong>Mattel Creations</strong> готовится представить десятую модель для коллекционеров машин масштаба 1/64&nbsp;в 2023&nbsp;году: <strong>Jeep Gladiator</strong>. Согласно информации <a href="https://speedme.ru/posts/id-60903-ryXjcnJZ5YpKTv0jaepg" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>, новинка будет оснащена съемной оранжевой задней стойкой, открывающимся капотом и&nbsp;резиновыми шинами True Grip. Автомобиль поставляется с&nbsp;диорамой начального уровня, созданной в&nbsp;соответствии с&nbsp;изображением крошечной версии пустыни Мохаве. Выход модели запланирован на&nbsp;14&nbsp;декабря 2023&nbsp;года, а&nbsp;ее&nbsp;стоимость составит 25&nbsp;долларов (по&nbsp;текущему обменному курсу&nbsp;&mdash; <strong>2,25&nbsp;тыс. рублей</strong>).</p>