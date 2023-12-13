Григорий Лепс показал, как прошло его выступление в госпитале Москвы

<p>Российский эстрадный певец <strong>Григорий Лепс </strong>активно выступает для солдат с начала СВО. Недавно он поделился в своем блоге видео с последнего концерта, который прошел в <strong>Москве</strong>, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id243757-grigorii-leps-dokazal-svoyu-predannost-strane" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>61-летний народный <strong>артист </strong>на&nbsp;этот раз дал концерт для сотрудников и&nbsp;пациентов ФКУ Центрального военного клинического госпиталя имени <strong>П. В. Мандрыка</strong>. В ходе своего выступления Лепс выразил пожелание всем присутствующим скорейшего <strong>выздоровления </strong>и крепкого здоровья.</p> <p>Во&nbsp;время концерта <strong>певец </strong>исполнил свои известные хиты, среди которых была песня <strong>&laquo;Родина-мать&raquo;</strong>. Зрители, среди которых были врачи, раненые солдаты и&nbsp;их&nbsp;родственники, тепло приняли <strong>Лепса </strong>и&nbsp;активно подпевали ему. Это выступление не&nbsp;стало первым для артиста в&nbsp;военном госпитале.</p> <p>О&nbsp;планах Лепса на&nbsp;<strong>Новый год</strong> пока ничего неизвестно, но&nbsp;предполагается, что он&nbsp;может провести праздничные дни, выступая на&nbsp;корпоративах. Ранее <strong>Григорий Лепс</strong> был включен в&nbsp;список главных патриотов России среди звезд, куда также входят Олег Газманов, <strong>Shaman </strong>и&nbsp;другие.</p>