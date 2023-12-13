<p>Российский эстрадный певец <strong>Григорий Лепс </strong>активно выступает для солдат с начала СВО. Недавно он поделился в своем блоге видео с последнего концерта, который прошел в <strong>Москве</strong>, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id243757-grigorii-leps-dokazal-svoyu-predannost-strane" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>61-летний народный <strong>артист </strong>на этот раз дал концерт для сотрудников и пациентов ФКУ Центрального военного клинического госпиталя имени <strong>П. В. Мандрыка</strong>. В ходе своего выступления Лепс выразил пожелание всем присутствующим скорейшего <strong>выздоровления </strong>и крепкого здоровья.</p> <p>Во время концерта <strong>певец </strong>исполнил свои известные хиты, среди которых была песня <strong>«Родина-мать»</strong>. Зрители, среди которых были врачи, раненые солдаты и их родственники, тепло приняли <strong>Лепса </strong>и активно подпевали ему. Это выступление не стало первым для артиста в военном госпитале.</p> <p>О планах Лепса на <strong>Новый год</strong> пока ничего неизвестно, но предполагается, что он может провести праздничные дни, выступая на корпоративах. Ранее <strong>Григорий Лепс</strong> был включен в список главных патриотов России среди звезд, куда также входят Олег Газманов, <strong>Shaman </strong>и другие.</p>