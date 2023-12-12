Нагиеву не хватило денег на недвижимость в ОАЭ

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев перестал посещать светские мероприятия, практически не показывается на публике. Вместе с тем, он продолжает активно сниматься в сериалах и рекламе, интересуется недвижимостью, пишет «Комсомольская правда».

В частности, артист задействован в проектах «Эскортницы», «Кино про бандитов» и «Тень Чикатило».

По данным газеты, Нагиев задумался о покупке недвижимости в ОАЭ. В беседе с экспертом по продаже жилья в эмиратах Виктором Шкипиным он пояснил, что готов вложить в квартиру или дом в этой стране до $120 тыс. (10,8 млн рублей).

Собеседник отметил, что этой суммы недостаточно, необходимо не менее $250 тыс. (22,5 млн рублей).