Госпитализированный Пригожин раскрыл процент поражения легких

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что его легкие поражены на 10 процентов из-за пневмонии. Газета.Ru

«Пневмонию вовремя поймали, в первый же день. Процент поражения легких небольшой — 10 процентов, так что меня на днях уже отпустят домой. Хорошо, что я попал в больницу», — сказал он. Lenta.ru

По словам Пригожина, «нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски». Вечерняя Москва