Госпитализированный Пригожин раскрыл процент поражения легких

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что его легкие поражены на 10 процентов из-за пневмонии. Газета.Ru
«Пневмонию вовремя поймали, в первый же день. Процент поражения легких небольшой — 10 процентов, так что меня на днях уже отпустят домой. Хорошо, что я попал в больницу», — сказал он. Lenta.ru
По словам Пригожина, «нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски». Вечерняя Москва
Первым о внеплановой госпитализации Пригожина сообщил директор продюсерского центра и первый ассистент продюсера Станислав Калинкин. Однако причины произошедшего он сообщить не смог. По информации СМИ, у мужа певицы Валерии был сильный грипп. Москва24