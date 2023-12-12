Исполнительница песни из «Слова пацана» назвала SHAMAN продуктом времени

SHAMAN — это продукт времени, и такой артист обязательно должен был появиться, заявила NEWS.ru солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова, чья песня звучит в сериале «Слово пацана». Певица добавила, что не знает, поет ли SHAMAN от чистого сердца или его творчество — это так называемый коммерческий патриотизм.

Я слышала пару его песен, которые транслируют по телевизору и радио. SHAMAN — это продукт времени, должен был возникнуть такой человек, — рассказала Иванова.

Артистка отметила, что не уверена, что творчество SHAMAN — это коммерческий патриотизм, вполне возможно, что певец поет от чистого сердца.

Но если даже и нет, то такой человек должен быть, и вот он есть, — сказала Иванова.