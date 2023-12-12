Россияне призвали Пугачеву выступить в новогоднюю ночь

«Нам невероятно повезло, что вы у нас есть. И в этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, как никогда нуждаемся в вашем свете. Поэтому мы просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках», — говорится в заявлении подписавших петицию.