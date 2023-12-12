Мизулина рассказала, чем бы занимался Милохин в армии

— А что он испугался-то? Что страшного такого? Ну отправили бы его куда-нибудь в Мурманск послужить, если бы он годен был. И то, вряд ли он оказался бы в строю — оказался бы в библиотеке или на кухне, может быть, в каком-нибудь оркестре. Чего бояться-то? Срочников же не отправляют на специальную военную операцию, — сказала Мизулина.