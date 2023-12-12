«Был бы хороший контент»: Мизулина рассказала, чем бы занимался Милохин в армии
Блогер Даня Милохин мог бы делать достойный контент для российской армии, если бы отправился на срочную службу. Таким мнением поделилась глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина на встрече со студентами в Нижнем Новгороде.
Она признала, что ЛБИ действительно направили письмо в Министерство обороны.
— А что он испугался-то? Что страшного такого? Ну отправили бы его куда-нибудь в Мурманск послужить, если бы он годен был. И то, вряд ли он оказался бы в строю — оказался бы в библиотеке или на кухне, может быть, в каком-нибудь оркестре. Чего бояться-то? Срочников же не отправляют на специальную военную операцию, — сказала Мизулина.
Один из студентов отметил, что ЛБИ могли бы быть «помягче с лидером мнений, направить его на создание нужного контента».
— Если б его призвали, это был бы очень хороший, позитивный контент для российской армии, как нам кажется, — передает слова главы ЛБИ РИА Новости.
Даня Милохин в сентябре вернулся в Москву, но после предложения Мизулиной призвать его в армию спешно покинул страну. Такое решение молодого человека сильно ее удивило. В юмористическом шоу «Кстати» комик Гарик Харламов пошутил, что глава ЛБИ изобрела телепорт — мол, одной фразой она может перенести человека из РФ в другую страну.