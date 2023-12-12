Школьница из поселка в Нижегородской области перепела Ларису Долину

Юная Лиза Бурлакова из поселка Решетиха Нижегородской области приняла участие в шоу Первого канала "Перепой звезду!" и добилась успеха.

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Девочке удалось перепеть народную артистку РФ, с которой они вместе исполнили песню "Половинка". За школьницу проголосовали трое из пяти членов жюри, за Долину - двое. Одна из судей - Лариса Гузеева - отдала должное "юношеской безбашенности" Бурлаковой.

Сама певица также оценила талант Елизаветы и предложила ей учиться в своей музыкальной академии.

Победительница не скрывала своего восторга.

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Долиной.