Алексей Чадов женился на модели из Казани

Актер Алексей Чадов без заметного освещения в прессе и социальных сетях сыграл свадьбу с моделью из Казани Лейсан Галимовой.

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Пара встречалась на протяжении нескольких лет. Фотографии - вероятно, с торжества - выложил Чадов в своём Instagram (соцсеть запрещена в РФ), поздравив жену с днём рождения.

Супруги не рассказывают, где именно и когда сочетались законным браком, но, как отмечает "СтарХит", мероприятие прошло в одном из рыбных ресторанов столицы.

Отмечается, что у пары обручальные кольца разного цвета - у Алексея желтого золота, а у Лейсан белого и украшено камнями. Кроме того, известна стоимость белого платья невесты. Наряд с глубоким декольте обошелся в 42 тысячи рублей. Фатой невеста решила пренебречь.