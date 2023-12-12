Блогер Жидковский рассказал о причине отказа от платьев и юбок

Российский блогер и телеведущий Алексей Жидковский рассказал, почему, несмотря на свой эпатажный образ, отказывается от ношения юбок и платьев. Об этом знаменитость сообщила в рамках одного из последних интервью.

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По словам блогера, женская одежда будет противоречить его убеждениям.

— Я не могу позволить себе носить юбки, потому что будет такое ощущение, что я переодеваюсь в женщину. <...> В какой-то мере это моя принципиальная позиция. Я-то понимаю, что я мальчик, — рассказал Алексей Жидковский в интервью на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Популярный блогер и телеведущий Алексей Жидковский не считает постыдным ездить на метро и покупать продукты по акции. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Алексей Жидковский признался «Вечерней Москве», что в школьные годы сталкивался с «незначительным буллингом». Одноклассники даже объявляли ему бойкот на несколько дней. Блогер поделился, как лучше реагировать на негатив.