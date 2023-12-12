Солистка диско-группы Dynasty умерла от рака
Скончалась Нидра Бирд, ведущая солистка американской группы Dynasty ("Династия"), автор песен.
Коллектив образовался в Лос-Анджелесе 1978-м, в "золотую" эпоху диско, и был активен до конца 1980-х.
Свое шоу-диско "Династия" миксовала с фанком и соулом. Создатели - глава лейбла SOLAR Дик Гриффи и Леон Сильверс III, один из самых успешных продюсеров "черной" музыки. Он же играл в проекте на бас-гитаре.
Первый альбом - 1979 год. Синглы группы постоянно гостили в чартах.
Об уходе диско-дивы сообщает Soul Tracks. На аккаунтах SOLAR также появилась скорбная информация. Причиной смерти стал рак.