Бывшая участница «Дома-2» стала жертвой воров

Воры обокрали квартиру бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алианы Устиненко в Москве, сообщила девушка на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, из ее дома пропала крупная сумма денег. Точная сумма нанесенного злоумышленниками ущерба не раскрывается. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступников.

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Устиненко утверждает, что она не знает, при каких обстоятельствах могли быть похищены деньги. Из посторонних людей в ее квартире находились только сотрудники клининговой компании и няня. Вызванные на место происшествия полицейские не смогли найти украденные средства. Бывшая участница «Дома-2» считает, что произошедшая с ней ситуация станет для нее уроком. В частности, она намерена установить в своем доме камеры видеонаблюдения, чтобы подобное не повторилось.