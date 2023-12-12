Пригожин рассказал о своем состоянии после сообщений о заражении пневмонией

Продюсер Пригожин заявил об улучшении самочувствия после госпитализации
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что после госпитализации его самочувствие улучшилось. В беседе с RT он призвал россиян при первых признаках заболевания обращаться за помощью к врачам и отказаться от самолечения.
«Однозначно уже лучше, вовремя обратился к врачу. Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски», — сказал Пригожин.
Напомним, 10 декабря продюсера госпитализировали, накануне стало известно, что у него обнаружили пневмонию. Сообщалось так, что подозрения на коронавирус у него не подтвердились.
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