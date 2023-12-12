Собчак высмеяла откровенный образ возлюбленной Тимати

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак высмеяла возлюбленную российского рэпера Тимати Валентину Иванову за откровенный образ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Сначала Собчак разместила снимки актрисы Анны Хилькевич, а также инфлюэнсерш Иды Галич и Ксении Шипиловой. Она обратила внимание на новый тренд в виде черных платьев с многочисленными вырезами вдоль всего тела.

Затем телеведущая опубликовала фото вышедшей в свет избранницы Тимати в подобном наряде, который частично обнажал ее грудь и живот.

«В полку прибыло», — иронично подписала она.