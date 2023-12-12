СМИ: певица Наталья Штурм получила травму головы

Российская певица Наталья Штурм стала участницей дорожно-транспортного происшествия в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, ДТП произошло вечером 11 декабря на улице Красноармейской.

По предварительной информации, исполнительницу «Школьного романа» сбила машина, когда она выходила из арки дома.

Водитель скрылся с места происшествия. А сама Наталья Штурм после инцидента обратилась в скорую помощь с жалобами на головную боль. Артистке диагностировали подозрение на сотрясение мозга.

При этом от госпитализации Штурм отказалась.

Согласно информации, распространенной в телеграм-канале SHOT, артистка ударилась головой о багажник автомобиля и вступила в конфликт с водителем. При попытке проникнуть в салон машины ее хозяин выставил звезду на улицу. ДТП не было.