Люся Чеботина рассказала о травле

«Монтируют фейковые видео с выступлений. Монтируют так, будто я пою под плюс… Только люди, которые это делают, словно не задумываются о том, что в этом мире всё возвращается. Добро возвращается добром, а зло — злом. Я люблю свое дело и люблю своего слушателя. И искренне надеюсь и верю, что никто из «моих» этому не верит», — заявила певица.