Агутину после операции прописали пожизненный прием лекарств

Напомним, что 55-летнего музыканта экстренно госпитализировали 8 декабря в Москве из-за жалоб на сильные боли в ноге. СМИ сообщали, что у артиста произошел тромбоз глубоких вен. По информации канала, операция на сосудах ног прошла успешно, однако теперь Агутину потребуется постоянно принимать антикоагулянты: они будут разжижать кровь и предотвращать образование новых тромбов.

Сейчас певец чувствует себя хорошо и идет на поправку. Он выбился из рабочего праздника и, несмотря на рекомендации врачей временно отказаться от выхода на сцену, приступает к решению рабочих вопросов с выступлениями и предстоящими релизами. Ранее сообщалось, что кроме предновогодних корпоративов, Агутин должен выступить в Сочи и Дубае 3 и 5 января соответственно.