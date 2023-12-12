Юрий Лоза назвал запросы Веры Брежневой "обычными понтами"

"Я посмотрел - обычные понты вроде тонированного мерса, усиленной охраны, и чтобы администрация отеля, в котором она будет пребывать, заклеила все камеры видеонаблюдения в зонах переодевания, а также занавесила окна плотными шторами", - написал Юрий Лоза на странице "ВКонтакте".