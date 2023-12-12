Юрий Лоза назвал запросы Веры Брежневой "обычными понтами"
Певец Юрий Лоза раскритиковал райдер Веры Брежневой. Певица готова выступить на корпоративе без огласки в социальных сетях за гонорар в размере 50 тыс. евро, а еще 25 тыс. евро организаторам придется потратить на организацию мероприятия, питание и суточные.
"Я посмотрел - обычные понты вроде тонированного мерса, усиленной охраны, и чтобы администрация отеля, в котором она будет пребывать, заклеила все камеры видеонаблюдения в зонах переодевания, а также занавесила окна плотными шторами", - написал Юрий Лоза на странице "ВКонтакте".
"А в каком-либо украинском издании публикуются данные о райдерах российских звёзд на новогодние корпоративы в том же Киеве?" - недоумевает артист.
Ранее Юрий Лоза назвал Аллу Пугачеву "отставной певицей".
Недавно стало известно, почему Валерий Меладзе развелся с Брежневой. Артистка больше не ведет бизнес в России.