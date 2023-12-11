Ирина Безрукова заболела тропической лихорадкой в Таиланде

Актриса Ирина Безрукова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенесла тропическую лихорадку.

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Безрукова заразилась во время отдыха в Таиланде. Артистка рассказала, что во время болезни ее температура зашкаливала за 39,5 °C. По словам звезды, она не могла ни пить, ни есть. У нее даже не было сил говорить, а пройти получалось всего несколько шагов.

«Самое неприятное в этом всем, что лечения как такового нет, буквально заставляла себя пить много воды, морсы, кокосовую воды, принимала иммуномодуляторы и на этом все», — поделилась актриса.

Безруков отметила, что ее окружают «прекрасные люди», которые помогли ей встать на ноги. По словам актрисы, друзья заботились о ней в период болезни, приносили еду и все необходимое.

«Я благодарна им безмерно. Не знаю, как бы справилась без них!» — заключила артистка.

Безрукову поддержали друзья и коллеги, пожелав поправляться. Актриса поблагодарила всех в комментариях.

«Пожалуйста! Выздоравливай скорее», — написала певица Лолита Милявская.