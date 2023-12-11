Кудрявцева выписалась из больницы в Минске и уехала в Москву

Телеведущую Леру Кудрявцеву выписали из больницы в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным издания, сейчас Кудрявцева летит в Москву. Ее состояние стабильно, а температуры нет.

Кудрявцева была госпитализирована десятого декабря с воспалением легких. Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но после прилета почувствовала себя плохо. Звезда рассказывала, что заболела второго декабря, но не лечилась, так как думала, что все само пройдет. Она жаловалась на слабость и температуру 39°C.

11 декабря Кудрявцева рассказала, что после того, как СМИ распространили информацию о ее болезни, к ней на телефон стали поступать многочисленные сообщения и звонки с беспокойствами и предложениями помочь. Многие спрашивали, как она себя чувствует. Звезда призналась, что ей очень плохо и она не хочет отвечать каждому в таком состоянии. Телеведущая в нецензурной форме высказала свое недовольство о звонках подобного типа.