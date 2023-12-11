В Крыму готовятся к национализации недвижимости Ротару

Mash предполагает, что причиной начавшихся мероприятий является недавнее поздравление звезды с Днем святого Николая, адресованное бойцам украинской армии. презент был сделан в виде специальной открытки. Как пишет канал, на рассмотрение дела будут приглашены представители Госсовета Крыма, чтобы принять решение по вопросу национализации недвижимости певицы на полуострове. News.ru