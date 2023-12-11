В Крыму готовятся к национализации недвижимости Ротару

Крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости певицы Софии Ротар, сообщает Telegram-канал Mash. Газета.Ru
Mash предполагает, что причиной начавшихся мероприятий является недавнее поздравление звезды с Днем святого Николая, адресованное бойцам украинской армии. презент был сделан в виде специальной открытки. Как пишет канал, на рассмотрение дела будут приглашены представители Госсовета Крыма, чтобы принять решение по вопросу национализации недвижимости певицы на полуострове. News.ru
Отмечается, что отель «Вилла София», принадлежащий певице Софии Ротару, оформлен как 5-этажный сарай с цоколем площадью 10,2 гектара. ФедералПресс