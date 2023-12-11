Французская государственная телекомпания France Televisions перестала показывать фильмы с участием актера Жерара Депардье после выхода документального фильма, в котором его обвиняют в домогательствах и изнасиловании. Газета.Ru
Адвокат французского артиста пока не комментировал ситуацию. Однако в октябре Депардье опубликовал открытое письмо, в котором опроверг все предъявленные ему обвинения. Актер заявил, что СМИ устроили ему «линчевание». Вечерняя Москван
В апреле этого года 13 женщин обвинили Депардье в сексуализированных домогательствах, сообщала газета Le Figaro со ссылкой на расследование портала Mediapart. По словам пострадавших, актер имеет привычку ощупывать молодых актрис, а также гримеров и другой технический персонал, а также делает непристойные комментарии. NSN.FM