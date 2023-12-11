Незлобин распродает недвижимость в России, чтобы выжить в США

Напомним, что после начала спецоперации Незлобин улетел в США с семьей. Накануне он раскритиковал оставшихся в России Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова — они назвали его «международным комиком», намекая на полную невостребованность в Соединенных Штатов. В ответ он заявил, что дела у него в США идут хорошо, а комики ему просто завидуют. При этом ранее Незлобин сам жаловался, что у него есть финансовые трудности, а отношения с женой ухудшились на фоне переезда.