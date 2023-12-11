Госпитализированный продюсер Пригожин рассказал о своем состоянии

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил «360», что продолжает лечение в больнице.

Госпитализированный продюсер Пригожин рассказал о своем состоянии
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По словам Пригожина, его еще не выписали из медицинского учреждения. Продюсер также ответил на вопрос, сильно ли он болеет.

— Как все. Сейчас вся Москва болеет, — сказал он.

Он добавил, что скорость выздоровления от него не зависит, в ближайшее время он останется под наблюдением врачей. Продюсер добавил, что важно, чтобы во время болезни рядом находились ответственные люди.

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Ранее о госпитализации Пригожина сообщил его первый ассистент и директор продюсерского центра Станислав Калинкин. При этом он не стал раскрывать детали и причины нахождения Пригожина в больнице.

До этого артистка Надежда Бабкина почувствовала себя плохо на съемках, но в обморок она не падала, сейчас певица находится дома. Об этом 9 декабря рассказал концертный директор исполнительницы Сергей Горох.