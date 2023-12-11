Киркоров рассказал, как решил сделать предложение Пугачевой

Меня снимали на Новый год в каком-то 86-м или 87-м году. И сидит семья и ждет: сейчас сына покажут. А меня вырезали. Один раз вырезали, второй раз вырезали. И вот пригласили в третий раз с песней «Роза на снегу». И меня так красиво сняли. И вот я смотрю новогодний огонек и думаю: неужели снова вырежут? И вот смотрю и слышу вступление своей песни. Думаю: не может быть! И вот так меня впервые показали в новогоднем огоньке. А потом следом за мной пела Пугачева: «Сильная женщина плачет у окна». И я смотрю этот клип и думаю: ну чего ты плачешь, ты же сильная. Тебя ведь никто никогда не полюбит так, как я полюблю. А потом думаю: может, Пугачевой сделать предложение? И сделал, наглая рожа, — заявил Киркоров.