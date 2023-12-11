Продюсер Иосиф Пригожин рассказал Собчак, что попал в больницу из-за гриппа

Журналист и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ей удалось выяснить в телефонном разговоре причину госпитализации продюсера Иосифа Пригожина.

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак рассказал, что Пригожин попал в больницу из-за сильного гриппа, и врачи подозревают у продюсера пневмонию.

«С чего паника, не понимаю», — приводит Собчак слова продюсера.