Собчак рассказала, почему Иосифа Пригожина госпитализировали

Журналистка Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что смогла дозвониться до продюсера Иосифа Пригожина и узнать причину его внеплановой госпитализации.

Пригожин рассказал, что у него сильный грипп и есть подозрение на пневмонию.

До этого директор продюсерского центра и первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин сообщил, что продюсер был внепланово госпитализирован. Но деталей и причины госпитализации не раскрыл. При этом сам продюсер отказался говорить с журналистами, сказав, что у него запланирована капельница.