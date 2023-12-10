Бузова прокомментировала слухи о воссоединении с Давой

Ольга Бузова на премьере сериала «Третий этап отношений» высказалась по поводу активно распространяющихся в последнее время слухов о возобновлении отношений с бывшим возлюбленным блогером Давой. Об этом пишет gazeta.ru.

«У меня настолько активное настоящее и столько планов на будущее, что нет времени жить воспоминаниями», — сказала поющая телеведущая.

Пару месяцев назад СМИ писали, что Бузова и Манукян впервые появились на одном проекте после расставания. Они принимали участие в реалити-шоу «Сокровища императора». Тогда Филипп Киркоров говорил, что приложил все усилия, чтобы Ольга и Давид примирились.

Люся Чеботина недавно предположила, что экс-влюбленные снова вместе. Дава снова подписался на блог Бузовой, где активно ставит лайки, и стал ходить на ее концерты.