Бузова прокомментировала слухи о воссоединении с Давой

Бузова прокомментировала слухи о воссоединении с Манукяном
Ольга Бузова на премьере сериала «Третий этап отношений» высказалась по поводу активно распространяющихся в последнее время слухов о возобновлении отношений с бывшим возлюбленным блогером Давой. Об этом пишет gazeta.ru.
«У меня настолько активное настоящее и столько планов на будущее, что нет времени жить воспоминаниями», — сказала поющая телеведущая.
Пару месяцев назад СМИ писали, что Бузова и Манукян впервые появились на одном проекте после расставания. Они принимали участие в реалити-шоу «Сокровища императора». Тогда Филипп Киркоров говорил, что приложил все усилия, чтобы Ольга и Давид примирились.
Люся Чеботина недавно предположила, что экс-влюбленные снова вместе. Дава снова подписался на блог Бузовой, где активно ставит лайки, и стал ходить на ее концерты.
В январе 2021 года Ольга Бузова рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном (Давой). Пара была вместе около двух лет. В прошлом Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым — пара поженилась в 2012 году и спустя четыре года развелась. После этого Бузова начала активно продвигать музыкальную карьеру.