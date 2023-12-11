SHAMAN рассказал о происхождении своего музыкального таланта

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о «божьей искре», которая была дана ему с детства.

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По словам Дронова, музыкой он начал увлекаться будучи ребенком, поэтому его талант певца является неким даром.

— Это, что называется «божья искра», потому что тяга к музыке у меня была уже с детства, — рассказал SHAMAN в опубликованном на его YouTube-канале интервью программе «Культурный шок».

Музыкант также отметил, что с малых лет он начал подпевать «магическим звукам» и артистам, выступления которых видел на телевидении или слышал по радио.

SHAMAN отличается экстравагантными перформансами на своих выступлениях. Так, на концерте в честь Дня народного единства, который состоялся 4 ноября, певец нажал на бутафорскую красную «ядерную кнопку» во время исполнения своего хита «Я русский!».