«Божья искра»: SHAMAN рассказал о происхождении своего музыкального таланта
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о «божьей искре», которая была дана ему с детства.
По словам Дронова, музыкой он начал увлекаться будучи ребенком, поэтому его талант певца является неким даром.
— Это, что называется «божья искра», потому что тяга к музыке у меня была уже с детства, — рассказал SHAMAN в опубликованном на его YouTube-канале интервью программе «Культурный шок».
Музыкант также отметил, что с малых лет он начал подпевать «магическим звукам» и артистам, выступления которых видел на телевидении или слышал по радио.
Певец SHAMAN стал российским певцом года по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Певицей года стала Полина Гагарина.
SHAMAN отличается экстравагантными перформансами на своих выступлениях. Так, на концерте в честь Дня народного единства, который состоялся 4 ноября, певец нажал на бутафорскую красную «ядерную кнопку» во время исполнения своего хита «Я русский!».
Актер Максим Виторган высказал мнение о том, что популярность музыканта объясняется тем, что он «выбил аудиторию Стаса Михайлова».