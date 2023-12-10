Утяшева назвал причину ссор с Волей
Ляйсан Утяшева на шоу «О чем (НЕ) говорят женщины» сообщила, что конфликтует с супругом из-за своей любви к шопингу.
Ляйсан рассказала, что может поссориться с Павлом Волей из-за того, что сама предпочитает покупать себе платья.
«Кто и за что платит — у нас вообще такого нет. Поездки всякие разные планируются, билеты покупает Паша, отели часто нам по бартеру достаются. Иногда, если мы хотим секретно куда-то улететь, пропасть, то это всегда на себя берет Павел. Если какие-то подарки он не успевает купить, я не буду ему мозги канифолить. Я все это беру на себя. Тем более, я обожаю шопинг», - объяснила Утяшева.
Сейчас у спортсменки появился коллектив помощников, которым поручается, в том числе, делать многие заказы и покупки, пишет издание thevoicemag.
«Что касается каких-то платьишек себе, то это я сама, и Пашка злится, на самом деле. Он говорит: «Ляся, я хотел тебе сделать приятное, а ты сама раньше поезда бежишь». Сейчас он уже через Надину действует. Надина — моя стилист. Он просит не пускать меня в магазин и слать ему все, что я хочу», – призналась Ляйсан.
Ранее Утяшева высмеяла заголовки СМИ о себе. Ведущая заявила, что не воспринимает всерьез оскорбительные материалы о ней. Она подчеркнула, что «просто наслаждается талантом авторов».