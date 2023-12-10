Утяшева назвал причину ссор с Волей

«Кто и за что платит — у нас вообще такого нет. Поездки всякие разные планируются, билеты покупает Паша, отели часто нам по бартеру достаются. Иногда, если мы хотим секретно куда-то улететь, пропасть, то это всегда на себя берет Павел. Если какие-то подарки он не успевает купить, я не буду ему мозги канифолить. Я все это беру на себя. Тем более, я обожаю шопинг», - объяснила Утяшева.