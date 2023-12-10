Буйнов рассказал о фатальной ошибке в первой любви

«Мой сосед по даче - певец Александр Буйнов. Он каждый вечер идет гулять с собакой и параллельно собирает по обочинам бутылки. Собирает он в полиэтиленовый пакет еще и бумажки, и вообще весь мусор, который необдуманно бросают люди. А Саша, несмотря на то что он народный артист России, собирает все это и потом выбрасывает в контейнер», - похвасталась Довлатова.