Буйнов рассказал о фатальной ошибке в первой любви
Александр Буйнов впервые влюбился в 7 классе. Предметом обожания школьника стала его одноклассница.
«Я влюбился в свою одноклассницу Тоню. В общем, нас с Тоней заставили вдвоем убирать класс. Во время уборки я парты двигал, стулья переворачивал, а она полы мыла. Была весна, и мне захотелось показать, что мной овладели чувства и любовь к ней захлестнула!» — рассказал певец. .
Ему захотелось совершить какой-то безумный поступок, чтобы Тоня поняла, что он не такой как все. Тогда Александр копил деньги на китайский фонарик. Он взял и вышвырнул в окно все, что сэкономил на обедах, сообщает портал.у prozvezd.
Но девочка такой широкий жест решительно осудила.
«Она мне сказала: «Ну ты и дурак!» Вот это была моя первая и последняя любовь за деньги», — объяснил певец.
Ранее ведущая Алла Довлатова в разговоре с порталом «Утро.Ру» рассказала, как певец Александр Буйнов заботится об экологии.
«Мой сосед по даче - певец Александр Буйнов. Он каждый вечер идет гулять с собакой и параллельно собирает по обочинам бутылки. Собирает он в полиэтиленовый пакет еще и бумажки, и вообще весь мусор, который необдуманно бросают люди. А Саша, несмотря на то что он народный артист России, собирает все это и потом выбрасывает в контейнер», - похвасталась Довлатова.