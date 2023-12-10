Савичева рассказала о личной трагедии

«Я долго об этом молчала. Не хотела рассказывать, потому что это были мои первые отношения, которые по-настоящему ранили и из-за которых у меня случилась анорексия. Это был такой триггер, что я чуть не дошла до больницы - тогда меня спасло участие в «Фабрике звезд», - сказала Юлия.