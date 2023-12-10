Савичева рассказала о личной трагедии
На днях у Савичевой вышел клип на песню «Не до любви», который уже набрал «ВКонтакте» больше миллиона просмотров. Певица рассказала. что эта песня имеет отношение к ее собственной личной истории. Пережив в юности тяжелый кризис, связанный с отношениями с абьюзером, она решила рассказать об этом другим девушкам, чтобы помочь
«Я долго об этом молчала. Не хотела рассказывать, потому что это были мои первые отношения, которые по-настоящему ранили и из-за которых у меня случилась анорексия. Это был такой триггер, что я чуть не дошла до больницы - тогда меня спасло участие в «Фабрике звезд», - сказала Юлия.
Будучи школьницей, Савичева попала в зависимость от юноши, в которого была влюблена. Он называл ее толстой, вследствие чего Юля совсем ограничила себя в пище, - пишет «Комсомольская Правда».
«Тогда я была в жутком состоянии, мне даже вызывали скорую помощь. Я совсем перестала есть и не могла даже встать с кровати. Я весила 37 кг при росте 160 см — это был самый низкий вес, которого я достигла».
Родители помогли Юле справиться с болезнью, а потом у не появились новые интересы в жизни. Но теперь она предупреждает все представительниц слабого пола – немедленно уходите из подобных отношений.
Напомним, что дочь Юлии живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. Савичевой не хватало времени на карьеру и воспитание дочки, поэтому она решила отправить наследницу за границу.