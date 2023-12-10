Киркоров о Леонтьеве: «Он отдыхает и наслаждается жизнью»

Валерий Леонтьев уже довольно давно не выступает с концертами. Ходили слухи о том, что певец тяжело болен, а также и иные – о том, что он тайно приехал в Россию и занимается ремонтом своей квартиры.

Киркоров о Леонтьеве: «Он отдыхает и наслаждается жизнью»
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Опроверг лишние домыслы Филипп Киркоров.Король отечественной поп-музыки всегда восхищался талантом и трудолюбием Валерия Яковлевича. По его словам, и сейчас они сохранили теплые отношения, пишет «Московский Комсомолец».

«Мы с ним находимся на связи. У него все хорошо: можете не беспокоиться. Он находится дома. Отдыхает и по праву наслаждается жизнью. Чему я завидую по-доброму. Валерий Яковлевич это заслужил, как никто другой!» — рассказал Филипп.

Певец Филипп Киркоров в рамках подкаста с Эльдаром Джараховым признался, что устал от гастролей. Музыкант сказал, что устал от самолетов, гостиниц, чужих ресторанов. При этом певец подчеркнул, что об окончательном уходе со сцены он пока не думает.

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