Киркоров о Леонтьеве: «Он отдыхает и наслаждается жизнью»

Валерий Леонтьев уже довольно давно не выступает с концертами. Ходили слухи о том, что певец тяжело болен, а также и иные – о том, что он тайно приехал в Россию и занимается ремонтом своей квартиры.

Опроверг лишние домыслы Филипп Киркоров.Король отечественной поп-музыки всегда восхищался талантом и трудолюбием Валерия Яковлевича. По его словам, и сейчас они сохранили теплые отношения, пишет «Московский Комсомолец».

«Мы с ним находимся на связи. У него все хорошо: можете не беспокоиться. Он находится дома. Отдыхает и по праву наслаждается жизнью. Чему я завидую по-доброму. Валерий Яковлевич это заслужил, как никто другой!» — рассказал Филипп.