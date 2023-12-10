СМИ: Чадов женился на девушке, похожей на бывшую супругу

Алексей Чадов и Агния Дитковските в свое время разводились тяжело. Алексей даже заявлял публично, что теперь в загс не пойдет ни за что. Но, как стало известно журналистам, передумал и сделал предложение своей девушке, модели Ляйсан Галимовой.

Чадов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ не стал отвечать на вопрос, по какой причине он все же изменил свое отношение к браку.

«Это очень личное. Понимаю причину, но не скажу», - сообщил он.

Информацию о свадьбе пара пока не разглашает. Но в свет они стали выходить с обручальными кольцами

Ляйсан 34 года и в соцсетях ее называют копией Агнии Дитковските. Они действительно похожи – обе эффектные длинноногие брюнетки, - пишет «Комсомольская Правда».