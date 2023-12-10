Лера Кудрявцева не сможет вести «Песню года». Накануне телеведущая прилетела в Белоруссию, но уже в аэропорту ей стало нехорошо. У Леры была сильнейшая слабость и начался кашель. Звезду отвезли в больницу, где КТ показала пневмонию.

Екатерина Гордон, подруга Леры, написала в микроблоге, что та очень больна:

«В общем, Лера реально еле держится, снимки покажут воспаление легких».

Кудрявцева на также вышла в социальную сеть, где попросила у минчан прощения за то, что не сможет вести шоу. Телеведущая сейчас находится под наблюдением врачей, - информирует

gazeta.ru.